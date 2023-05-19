Жителя Челябинской области на два года отправили за решетку за высказывания против мобилизации

Жителя Миасса задержали сотрудники ФСБ
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жителя Челябинской области приговорили к двум годам в колонии общего режима за высказывания в соцсети.
Миасский городской суд признал его виновным в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Такую статью добавили в Уголовный кодекс в июле 2022 года.
В региональном управлении ФСБ сообщают, что житель Миасса стал первым в Челябинской области и одним из первых в России, против кого возбудили дело по новой статье. Мужчину задержали в феврале 2023 года.
— Он призывал к саботированию мобилизационных и военных мероприятий, повреждению военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации военной техники и оружия, — объяснили в УФСБ.
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