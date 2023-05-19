В июне горячую воду отключат в центре Челябинска и нескольких поселках

Горячую воду отключают на две недели
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В июне горячая вода пропадет в десятках челябинских домов, подключенных к локальным котельным. Опрессовки пройдут в Центральном, Курчатовском, Советском и Металлургическом районах.
Уже с 1 июня горячее водоснабжение прекратят в ряде зданий на улицах Татищева, Академика Макеева, 250-летия Челябинска.
Позднее только с холодной водой останутся жители поселков Мебельный, Шагол, Чурилово, Смолино и Новосинеглазово.
Последними в июне отключат от горячей воды многоэтажки в ЖК «Манхэттен».
Полны список адресов можно посмотреть по ссылке.
Как уточнили в мэрии Челябинска, опрессовки будут длиться по 14 дней.
Напомним, с 23 мая горячая вода пропадет в тысяче домов в Челябинске.
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