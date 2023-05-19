Более полумиллиона жителей Челябинской области проголосовали за объекты благоустройства

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Более полумиллиона южноуральцев уже приняли участие в голосовании за объекты благоустройства. Всероссийское голосование, инициированное Президентом России, проходит на платформе 74.gorodsreda.ru.

Выбрать объекты благоустройства и дизайн-проекты для реализации в 2024 году могут жители каждого муниципального образования. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал южноуральцев принять участие в голосовании и выбрать облик окружающих пространств.

— На протяжении нескольких лет мы уделяем особое внимание благоустройству городов и районов, — отметил Алексей Текслер. — Давайте вместе решать, как должны преобразиться наши парки и набережные, скверы и детские площадки. Голосуйте, чтобы спортплощадка, детский городок или прогулочная зона появились именно там, где они больше всего нужны. Каждый голос нужен и важен».

За шесть лет реализации программы в Челябинской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено больше 900 общественных пространств, и почти 2 300 дворовых территорий во всех 43 муниципальных образованиях Челябинской области. Голосование продлится до 31 мая.