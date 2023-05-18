Аграрии Челябинской области засеяли 30% пашни

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомился с ходом посевной кампании. В Октябрьском районе глава региона осмотрел поля, засеваемые пшеницей и кукурузой, а также посетил животноводческий комплекс «Подовинное».

Зерновыми и зернобобовыми пашни засеяны уже почти на 30 процентов. Алексей Текслер поблагодарил за труд водителей-механизаторов и отметил, что Октябрьский район по урожайности один из лучших. Осматривая поля, которые засевают кукурузой аграрии СПК «Подовинное», Алексей Текслер рассказал о ежегодной задаче — увеличивать площадь, которая вовлечена в сельскохозяйственный оборот. В этом году объем вырастет на 4-5 тыс. га.

— «Подовинное» — одно из наших лучших предприятий по эффективности. Это очень важно, потому что рынок непростой, — отметил губернатор. — Мы оказываем поддержку нашим производителям молока. Продовольственная безопасность — один из важнейших факторов. Около трех миллиардов рублей мы направляем на поддержку сельского хозяйства в регионе, из них порядка 200 миллионов получает Октябрьский район. Плюс в этом году рекордный объем финансирования программы комплексного развития сельских территорий – порядка 600 миллионов рублей.