В Челябинске по ночам будут закрывать движение по мосту на улице Мастеровой

Фото: администрация Челябинска

Мост на улице Мастеровой в Челябинске будут закрывать по ночам из-за из-за ремонта дорожного покрытия. Работы будут проходить с 19 по 23 мая. Об этом сообщили в городской администрации.

— Мост полностью закроют для движения транспорта в ночное время с 19 по 23 мая. Работы по укладке асфальтобетонного покрытия будут вестись с 22.00 до 6:00 часов, — уточнили в мэрии.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Фото: администрация Челябинска

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