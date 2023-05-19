В Челябинской области задержали двух жителей Башкирии, работавших курьерами у телефонных мошенников

Курьеры ездили на автомобиле Toyota. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области жертвами телефонных аферистов стали трое пожилых жителей Пластовского района. Их обманули по распространенной мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Две женщины 86 лет и 83-летний мужчина отдали курьеру в общей сложности 730 тысяч рублей.

Пенсионеры обратились в полицию. Они рассказали, что им по домашнему телефону позвонили неизвестные, которые сообщили, что их родственники стали виновниками ДТП с пострадавшими. Для оказания материальной помощи «потерпевшим» и урегулирования ситуации необходимо было передать деньги специально присланному курьеру. Пенсионерки приготовили по 150 тысяч рублей каждая, а пожилой мужчина отдал незнакомцу 430 тысяч рублей.

Полицейские после беседы с потерпевшими нашли и опросили возможных очевидцев. Они установили, что курьеров было двое. Злоумышленники передвигались на автомобиле Toyota. Оперативники выяснили маршрут передвижения иномарки и задержали курьеров.

В машине обнаружили несколько крупных пачек денег. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В отдел полиции были доставлены ранее не судимые жители Республики Башкортостан, 2000 и 2003 годов рождения. Выяснилось, что полученные от пенсионеров деньги они переводили на неизвестные счета, оставляя часть средств себе.

— Следствием ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Предварительно установлено, что задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных противоправных деяний на территории региона и Республики Башкортостан. В настоящее время проводятся следственные действия, — сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В ГУ МВД по Челябинской области обращают внимание, что курьер является соучастником преступления и несет предусмотренную законом уголовную ответственность. Наличие судимости в дальнейшем негативно скажется при официальном трудоустройстве. Полицейские призывают южноуральцев настороженно относиться ко всем предложениям возможности легкого заработка. Законность тех действий, которые вам предлагают, должна подвергаться сомнению. Если в телефонном разговоре поступают подобного рода приглашения или через мессенджеры предлагается быстрый и легкий заработок, прервите общение. Знайте, вы имеете дело с аферистами, которые втягивают вас в свою криминальную деятельность, а дав согласие, вы становитесь участником преступной схемы.

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