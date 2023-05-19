Фото: челябинская епархия

В рамках Всероссийского молебна о победе в Челябинскую область привезут ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Он является небесным покровителем воинов и защитников Отечества.

— Ковчег со святыми мощами будет находиться в нашей области не три дня, как было заявлено ранее, а два. При этом география доставки святыни расширится, — уточнили в челябинской епархии.

Ковчег со святыми мощами будет находиться 3 июня в Свято-Симеоновском соборе Челябинска (ул. Кыштымская, 32). Его доставят в 9 часов утра. Прихожане смогут помолиться перед мощами до 20:00.

А уже на следующий день, 4 июня, ковчег будет находиться в соборе Святой Троицы города Троицка (ул. Красногвардейская, 1). Святыню доставят к 9 часам утра. Доступ к мощам продолжится до 19:00.

Напомним, принесение ковчега в епархии РПЦ началось 6 мая в Георгиевском храме на Поклонной горе Москвы. До сентября частица святого побывает в сотне городов страны.

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