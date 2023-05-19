«Это серьезная тема»: губернатор Алексей Текслер поручил обучить всех мигрантов русскому языку

Губернатор Алексей Текслер. Фото: пресс-служба главы региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в пятницу, 19 мая, провел заседание совета по реализации государственной национальной политики. Все вопросы повестки были связаны с миграционной обстановкой в регионе и задачами по повышению эффективности социокультурной адаптации и интеграции мигрантов в российское общество.

В частности, была затронута тема знания русского языка среди приезжих. Губернатор подчеркнул, что эту проблему необходимо решить. Он поставил задачу областному правительству, чтобы русский язык хорошо знали не только дети мигрантов, но и их родители.

— Нам нужно более активно заняться работой обучения языку всех мигрантов. И вопрос к диаспорам, в первую очередь к таджикской диаспоре. В этой части вопрос остается. Я обращаю внимание и даю поручение в этой части проработать дополнительный комплекс мер, это первое. В том числе, возможно, усовершенствовать программу соотечественников в этой части, коллеги. Это серьезная тема, все пляшет от языка. Мы это с вами понимаем, — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор также отметил, что в этом году произошло несколько резонансных историй с участием мигрантов. Он заявил, что подобных происшествий нельзя допустить в будущем.

— Мы сегодня работаем над тем, чтобы скорректировать и усилить работу всех ответственных структур и профильных ведомств, которые взаимодействуют с национально-культурными объединениями, молодежной, образовательной средой, средствами массовой информации, правоохранительными органами. Важно, чтобы в эту работу активно включились муниципалитеты. Нам нужно проанализировать и отработать дополнительные меры в области межнациональных, межконфессиональных отношений, тем более в актуальный внешнеполитический период. Я уже дал ряд поручений своим заместителям, областным министрам, главам муниципалитетов, подробно обсуждали ситуацию с силовым блоком региона, – отметил Алексей Текслер.

По мнению губернатора, в каждом муниципалитете при главе должен быть создан консультативный орган по межнациональным и межрелигиозным отношениям (такой, например, уже есть в Челябинске).

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