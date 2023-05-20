На выходных в Челябинской области потеплеет до +26 градусов

На выходных в регионе дождей не будет
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Погода в Челябинской области на выходных будет теплой и без дождей. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
В субботу, 20 мая, столбик термометра днем покажет +18, 23 °C. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти 4-9 м/с, местами его порывы дойдут до 14 м/c.
Ночью в воскресенье, 21 мая, температура воздуха составит +4, +9 °C, местами возможны заморозки до -3°C. Однако днем станет существенно теплее: воздух прогреется до +21, +26 °C. Ветер будет северо-восточный, восточный со скоростью 2-7 м/c/. Дождей не ожидается. На протяжении всех суток – переменная облачность.
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