В Магнитогорске пропал 15-летний подросток

Фото: ЧООО ПСО "АЛЬФА-СПАС" г.Магнитогорск / Vk.com

В Магнитогорске пропал 15-летний школьник. В последний раз подростка видели 19 мая возле дома №3 на улице Труда. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

В день исчезновения юноша был одет в белую толстовку с изображением панд, черные штаны с подписью «Jordan» и кроссовки такого же цвета. Рост мальчика примерно составляет 165-170 см.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить в любой отдел полиции либо волонтерам отряда «Альфа-СПАС» по номерам: 8-963-094-50-85, 8-904-803-33-24.

Обновлено в 13:49.

Подросток найден, с ним все порядке.

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