В Магнитогорске задержали закладчика, сбросившего при виде полицейских сверток с наркотиком

Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске полицейские задержали 20-летнего закладчика. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, у него изъяли более 100 граммов наркотиков.

Полицейские находились на маршруте патрулирования и заметили молодого человека, который занервничал при их виде и сбросил сверток. Парня задержали на месте, а в пакетике обнаружили более 0,2 граммов наркотиков.

В ходе обыска съемной квартиры закладчика полицейские нашли еще 93 грамма запрещенного вещества. Установлено, что наркотики сбывались через закладки в Карталах и Магнитогорске. Оперативники провели мероприятия по их обнаружению. В общей сложности было изъято более 100 граммов запрещенных веществ.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас молодой человек находится в СИЗО.

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