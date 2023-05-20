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НовостиОбщество20 мая 2023 7:32

В Магнитогорске задержали закладчика, сбросившего при виде полицейских сверток с наркотиком

Из незаконного оборота изъято более 100 граммов запрещенных веществ
Ян Стоев
Ян Стоев
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы

Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске полицейские задержали 20-летнего закладчика. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, у него изъяли более 100 граммов наркотиков.

Полицейские находились на маршруте патрулирования и заметили молодого человека, который занервничал при их виде и сбросил сверток. Парня задержали на месте, а в пакетике обнаружили более 0,2 граммов наркотиков.

В ходе обыска съемной квартиры закладчика полицейские нашли еще 93 грамма запрещенного вещества. Установлено, что наркотики сбывались через закладки в Карталах и Магнитогорске. Оперативники провели мероприятия по их обнаружению. В общей сложности было изъято более 100 граммов запрещенных веществ.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас молодой человек находится в СИЗО.

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