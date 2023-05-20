Владимир Мякуш и Виктор Рашников получили медали «За вклад в развитие Челябинской области»

Владимир Мякуш (слева) и Виктор Рашников. Фото: ЗСО региона, ПАО "ММК"

Медали «За вклад в развитие Челябинской области» получили председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашинков и советник губернатора Владимир Мякуш. Постановления об их награждении подписал глава региона Алексей Текслер. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

— За заслуги в экономической и общественной деятельности, получившей широкую общественную известность и признательность, наградить Рашникова Виктора Филипповича медалью «За вклад в развитие Челябинской области», — указано в одном из постановлений.

В документе о награждении Мякуша говорится, что его наградили медалью за заслуги в государственной и политической деятельности

Также губернатор Алексей Текслер присвоил экс-заместителю председателя правительства РФ Виктору Христенко звание почетного гражданина Челябинской области.

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