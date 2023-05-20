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НовостиПроисшествия20 мая 2023 9:08

В ДТП под Челябинском перевернулся трактор после столкновения с грузовиком

Водитель спецтехники получил травмы
Ян Стоев
Ян Стоев
Фото: ГИБДД по Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

В Сосновском районе Челябинской области произошло ДТП с участием грузовика и трактора. После столкновения спецтехника перевернулась. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— По предварительным данным, 49-летний водитель Mercedes Benz с полуприцепом не выбрал безопасный боковой интервал движения и совершил столкновение с попутно двигающимся трактором «Беларус» под управлением 60-летнего мужчины, — рассказали в ГИБДД по Челябинской области.

Водитель трактора получил травмы. Медики оказали ему помощь на месте. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

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