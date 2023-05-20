В Челябинске водитель маршрутки не справился с управлением и протаранил тросовые ограждения

Фото: ГИБДД Челябинска
В Челябинске возле дома №7 на улице Лыжных Батальонов произошло ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
— По предварительным данным, 35-летний водились автобуса ГАЗель не справился с управлением, после чего врезался в тросовое ограждение, — уточнили в ведомстве.
В аварии никто не пострадал. После ДТП маршрутка повисла на тросовом ограждении.
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