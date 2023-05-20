В Миассе на женщину напал грабитель, когда она кормила кота в подъезде

Грабителю грозит до четырех лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Миассе полицейские задержали грабителя, который напал на женщину в подъезде. Ущерб от его действий оценен на сумму в 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Инцидент произошел в подъезде дома, где проживает женщина. Она остановилась на лестничной площадке между и первым и вторым этажом, чтобы покормить кота. В этот момент навстречу ей спускался неизвестный мужчина. Он напал на женщину и отобрал пакет, в котором находился кошелек с деньгами и банковскими картами.

Полицейские нашли грабителя по горячим следам. Им оказался неработающий и ранее судимый 25-летний житель Миасса. Часть денег мужчина потратил, а остальные вещи выбросил.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.

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