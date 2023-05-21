В Челябинской области потеплеет до +27 градусов

В Челябинск приходит жара Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области 22 мая потеплеет до +27. Об этом сообщают в региональном гидрометцентре. По данным синоптиков, в ночь температура опустится до +5, зато днем столбики термометров покажут от +25 до +27.

Примерно такая же ситуация и в самом Челябинске. Днем 22 мая синоптики обещают +25 градусов. При этом ожидается неустойчивый ветер со скоростью 1-6 метров в секунду. Что касается осадков, то их не будет.

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