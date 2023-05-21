В Челябинске обнаружили квартиру, где нелегально прописывали мигрантов

В квартире были прописаны 9 иностранцев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске полицейские накрыли квартиру на улице Кудрявцева, в которой нелегально прописывали мигрантов. Выяснилось, что 38-летняя хозяйка зарегистрировала у себя 9 человек. Но после осмотра помещения стало понятно, что фактически они там не проживали. Об этом рассказали и соседи.
Теперь против женщины возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина».
— Все иностранные граждане сняты с миграционного учета, — добавили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Пока идет расследование, хозяйка квартиры находится под подпиской о невыезде.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru