В Челябинске обнаружили квартиру, где нелегально прописывали мигрантов

В квартире были прописаны 9 иностранцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске полицейские накрыли квартиру на улице Кудрявцева, в которой нелегально прописывали мигрантов. Выяснилось, что 38-летняя хозяйка зарегистрировала у себя 9 человек. Но после осмотра помещения стало понятно, что фактически они там не проживали. Об этом рассказали и соседи.

Теперь против женщины возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина».

— Все иностранные граждане сняты с миграционного учета, — добавили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Пока идет расследование, хозяйка квартиры находится под подпиской о невыезде.

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