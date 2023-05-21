В Магнитогорске женщина отдала 2 миллиона рублей мошенникам, которые учили ее играть на бирже

Доверчивая женщина даже влезла в кредит Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Магнитогорске женщина хотела заработать на бирже, а в итоге подарила 2 млн рублей мошенникам. 55-летняя жительница города рассказала полиции, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился финансовым консультантом. Он рассказал про прелести инвестиций и криптовалюты, а потом предложил зарегистрироваться на бирже.

Женщину предложение заинтересовало, и она начала играть на бирже по советам мошенника. Тот периодически подсказывал, что нужно делать. Среди советов — взять кредит на полтора миллиона рублей.

В общей сложности женщина перевела на счет биржи 2 100 000 рублей. И лишь когда попыталась вывести деньги на карту, поняла, что нарвалась на мошенников.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

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