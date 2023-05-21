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НовостиОбщество21 мая 2023 8:55

В Сосновском районе открыли новое молодежное пространство

Здесь будут проводиться мастер-классы и творческие занятия
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Фото: Ирина Текслер

Фото: Ирина Текслер

В Сосновском районе под Челябинском открыли новое молодежное пространство «Теплые коты». Об этом сообщила учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер. Это креативное пространство, где для школьников, студентов и работающей молодежи будут проводиться мастер-классы, кулинарные и творческие занятия.

«Теплые коты» появились в сельском клубе Саргазы. Последние два года здесь шел большой ремонт, и вот, наконец, видны результаты. Кстати, за основу пространства брались идеи самих школьников, которые теперь будут здесь заниматься.

— Больше всего меня впечатлило полное взаимопонимание между всеми, кто создавал это пространство и работал над модернизацией клуба, — рассказала Ирина Текслер. — Очень помогла поддержка губернатора и Главного управления молодежной политики Челябинской области.

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