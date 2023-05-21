В Челябинске разыскивают подростков, устроивших прогулку по крышам автомобилей

Подростков засняла камера домофона. Фото: Интерсвязь

Полиция Челябинска разыскивает подростков, которые устроили променад по крышам автомобилей. Инцидент случился еще в конце апреля на улице 40-летия Победы, но только сейчас попал в поле зрения правоохранителей.

На кадрах, которые записала камера домофона, видно, как двое подростков запрыгивают на припаркованную машину, бегут по ней, а затем перепрыгивают на соседнюю. После этого они скрылись, а у автомобилей сработала сигнализация.

- Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление возможных очевидцев произошедшего с целью выявления подростков, совершивших проступок, - рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

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