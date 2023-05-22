Июнь в Челябинской области будет прохладным

Последние дни мая будут жаркими но дальше температура может пойти на спад Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В июне 2023 года в Челябинской области будет стоять прохладная погода. Таков предварительный прогноз метеорологов.

В большинстве регионов Урала в первый летний месяц ожидают от +19 до +24 градуса в дневное время. В Челябинской области, по данным сервиса Gismeteo, дневная температура воздуха в июне не будет превышать +25 градусов а временами станет опускаться всего до +13.

Месяц будет не только не жарким, но и дождливым: осадки прогнозируют в 21 из 30 дней июня.

При этом последняя майская неделя на Южном Урале, скорее всего, окажется знойной. С 22 до 28 мая ожидают от +26 до +31 градуса.

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