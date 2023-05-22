В Челябинске 23 мая начнутся массовые опресовки, но это не единственный повод отключить горячую воду

К массовой опрессовке добавят проверку сетей в Металлургическом районе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске 23 мая стартует первый этап массовых опрессовок. О предстоящем отключении горячего водоснабжения на совещании в мэрии предупредил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Горячей воды с 23 мая по 6 июня не будет в 1176 многоквартирных домах и 164 больницах, школах и детских садах.

Еще до начала массовых опрессовок проведут дополнительное отключение. Без горячей воды на пять дней оставят часть жителей Металлургического района.

— В связи с проведением МУП «ЧКТС» испытаний участков сетей на тепловые потери, с 22 по 26 мая под отключение горячего водоснабжения попадут 144 многоквартирных дома и 56 социальных учреждений, — сообщил Александр Астахов.

Вот полный список адресов, попадающих под массовую опрессовку с 23 мая:

Калининский район

Курчатовский район

Ленинский район

Металлургический район

Советский район

Тракторозаводский район

Центральный район

Ранее мы публиковали список домов в Металлургическом районе, где горячую воду отключат с 22 мая на пять дней.

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