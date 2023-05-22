Рядом с Тополиной аллеей в Челябинске проложат экотропу за 9,6 млн рублей

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске создадут новую экотропу рядом с Тополиной аллеей и ЖК «Ньютон». Об этом сообщили в мэрии города.

Жители района еще три года назад просили оборудовать проулочную зону, но взяться за реализацию проекта удалось только сейчас. В создание тропы вложат более 9,6 млн рублей из городского бюджета.

Протяженность экотропы составит 2,8 километра. Попасть в прогулочную зону можно будет с разных сторон, для этого запланировали сделать два входа.

Гулять челябинцы будут по набивным дорожкам (такие создают из песочного основания и щебня, а верхний слой покрывают гранитным отсевом, мраморной крошкой или гравием). Рядом с тропой поставят скамейки для отдыха, урны и фонари

— Работы по организации экотропы планируется завершить уже этим летом, — рассказали в администрации Челябинска.

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