Компанию-строителя парка «Притяжение» в Магнитогорске оштрафовали на полмиллиона рублей

У компании не было разрешения на использование газовой котельной. Фото: Прокуратура Челябинской области

В Челябинской области оштрафовали компанию «Территория Притяжения». Фирма занимается строительством одноименного парка в Магнитогорске. Природоохранная прокуратура провела проверку и выяснила, что компания нарушила закон в области охраны окружающей среды.

Оказалось, что организация без разрешения использовала три объекта, в том числе газовую котельную — здания являются объектами капитального строительства.

— В отношении юридического лица прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ «Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В итоге Арбитражный суд оштрафовал компанию на 500 тысяч рублей. Сейчас строители уже получили разрешение на использование двух зданий, вопрос с газовой котельной остается открытым.

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