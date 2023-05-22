В Челябинской области зафиксировали исторический минимум безработицы

Больше работников нужно на производстве, оборонных заводах и стройплощадках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске в середине мая 2023 года уровень безработицы опустился до 0,67%. Как заявили в региональной Контрольно-счетной палате, это наименьший показатель за всю историю наблюдений. Для сравнения, год назад безработица составляла 0,97%.

Официально на учете в службе занятости сейчас стоят 11,9 тыс. южноуральцев — ровно на 6 тыс. меньше, чем годом ранее.

При этом наблюдается дефицит кадров: в мае 2022 ода в регионе было 30,8 тыс. свободных вакансий, а сейчас требуются уже 36,8 тыс. работников.

Аналитики КСП называют три фактора, повлиявших на рынок труда. Это значительный рост количества само занятых в Челябинской области, потребность в новых сотрудниках для импортозамещения и гособоронзаказа, а также сократившийся поток иностранных рабочих. Вместо гастарбайтеров для стройки чаще стали нанимать россиян.

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