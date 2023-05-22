Больше половины жителей Магнитогорска не боятся увольнения

Женщины больше всего бояться не угодить начальству Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области больше половины жителей Магнитогорска, которые регулярно ходят на работу, перестали бояться увольнения. Отсутствие страха потерять работу испытывают 60%. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

У оставшихся 40% магнитогорцев опасения распределились следующим образом. Страх потерять работу есть в каждом 12-м жителе. На втором месте оказались задержки зарплаты или их полная невыплата (7%). На третьем – страх не соответствовать высоким ожиданиям начальства (5%).

По 3% набрали варианты, которые связаны с возможным банкротством работодателя, личной недооцененностью и нестабильностью положения работника. Самая малая часть опрошенных (1%) опасается выгорания, долгой работы на одном месте и потери здоровья. Кроме того, 11% респондентов выбрали пункт «прочее».

Аналитики Superjob также провели корреляцию с полом опрошенных. Оказалось, что страх потерять работу сильнее у мужчин. Женщины бояться не угодить начальству.

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