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НовостиОбщество22 мая 2023 13:10

Больше половины жителей Магнитогорска не боятся увольнения

Меньше всего они опасаются выгорания на работе
Ян Стоев
Ян Стоев
Женщины больше всего бояться не угодить начальству

Женщины больше всего бояться не угодить начальству

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области больше половины жителей Магнитогорска, которые регулярно ходят на работу, перестали бояться увольнения. Отсутствие страха потерять работу испытывают 60%. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

У оставшихся 40% магнитогорцев опасения распределились следующим образом. Страх потерять работу есть в каждом 12-м жителе. На втором месте оказались задержки зарплаты или их полная невыплата (7%). На третьем – страх не соответствовать высоким ожиданиям начальства (5%).

По 3% набрали варианты, которые связаны с возможным банкротством работодателя, личной недооцененностью и нестабильностью положения работника. Самая малая часть опрошенных (1%) опасается выгорания, долгой работы на одном месте и потери здоровья. Кроме того, 11% респондентов выбрали пункт «прочее».

Аналитики Superjob также провели корреляцию с полом опрошенных. Оказалось, что страх потерять работу сильнее у мужчин. Женщины бояться не угодить начальству.

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