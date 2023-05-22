В Челябинске ожидается появление дымки и запаха гари из-за пожаров в соседних регионах

Челябинцам рекомендуют не открывать окна, если на улице ощущается запах гари. Фото: архив КП

В Челябинске и других населенных пунктах может наблюдаться дымка, а также ощущаться запах гари из-за пожаров в соседних регионах. Кроме того, в воздухе города были зафиксированы незначительные превышения по диоксиду серы, взвешенным частицам и сероводороду. Как сообщили в областном министерстве экологии, режим НМУ в Челябинске будет действовать до 25 мая.

— Все данные о выявленных превышениях переданы в надзорные органы для принятия мер дальнейшего реагирования, — уточнили в Минэкологии региона.

Предприятиям Челябинска предписали снизить объем выбросов в атмосферный воздух на 15-20%. Также был усилен контроль за работой газоочистного оборудования. В случае появления запаха гари челябинцам рекомендуют:

— Не открывать окна и не проветривать помещения утром;

— употреблять больше воды;

— проводить влажную уборку помещений.

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