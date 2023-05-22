В Челябинске на этой неделе ограничат движение сразу на четырех улицах

Автомобилистов просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На этой неделе в Челябинске частично перекроют движение транспорта на четырех участках дорог. Ограничения вводятся из-за ремонтных работ. Об этом рассказал глава комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

В Металлургическом районе Челябинска к работам по ремонту дорог приступят 25 мая. Движение транспорта будет ограничено на улице Богдана Хмельницкого от Сталеваров до Жукова и улицы Сталеваров от Шоссе Металлургов до Богдана Хмельницкого. До 10 июля на этих участках отремонтируют проезжую часть и тротуары, а также восстановят газоны и нанесут разметку.

Иллюстрация: администрация Челябинска

По улице 3-го Интернационала на пересечении с проспектом Ленина уже было закрыто движение по правой полосе. Работы здесь продлятся до 22 июня. Кроме того, с 28 мая и до 20 июня будет закрыто движение по правому отнесенному повороту с проспекта Ленина на улицу Российскую.

Иллюстрация: администрация Челябинска

Иллюстрация: администрация Челябинска

— Жителей города просим обращать внимание на знаки, указывающие на ограничения в связи с ремонтными работами. Это временные неудобства, которые дают возможность отремонтировать проблемные участки дорог для дальнейшего комфортного и безопасного движения в Челябинске, — объяснил глава комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

Все работы, которые ведутся на этой неделе, выполняются в рамках проекта «Дорожный рывок». По словам Николая Кожевникова, уже были достигнуты определенные успехи: на два месяца раньше сроков завершается ремонт четырех путепроводов. Кроме того, на этой неделе будут окончены работы на мосту по улице Мастеровой.

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