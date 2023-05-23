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НовостиОбщество23 мая 2023 3:39

В минобороны рассказали, как доставляют письма в зону СВО

Сортировать почту приходится круглосуточно
Анастасия ТРОФИМОВА
Доставкой почвы занимаются фельдъегерская служба

Доставкой почвы занимаются фельдъегерская служба

Фото: Иван ВИСЛОВ

В российском министерстве обороны рассказали, как доставляют письма и посылки участникам спецоперации.

Как заявляют в министерстве, информация об отправки почты, которая может понадобиться родственникам военнослужащим, есть во всех военкоматах. А в группировках войск работают обменные почтовые пункты.

Общаться почти уже забытым способом - бумажными письмами - приходится, так как военнослужащим не рекомендуют использовать телефоны, вдобавок не на всех территориях есть мобильная связь.

Когда близкие военнослужащего приносят письмо на «Почту России», его сперва везут к адресату обычным способом, а потом направляют военным связистам. После сортировки письма передают фельдъегерям вооруженных сил, которые должны вручить послания получателям лично в руки.

Через станции и обменные пункты ФПС ежедневно проходят более сотен писем. Перед праздниками их количество кратно увеличивается, — сообщают в минобороны.

Для фельдъегерской связи потребовался дополнительный персонал и наладить круглосуточную работу.

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