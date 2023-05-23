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НовостиПроисшествия23 мая 2023 4:05

Женщина пострадала при лобовом столкновении иномарок в Челябинске

Авария произошла рядом с плотиной Шершневского водохранилища
Елена КОЛЧИНА
Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске у плотины Шершневского водохранилища столкнулись две иномарки, пострадала женщина. ДТП случилось поздним вечером 22 мая.

Как рассказали в ГИБДД города, 22-летний водитель Peugeot 206 не справился с управлением. Его машину вынесло на встречную полосу. Там она врезалась в Hyundai. Травмы получила 30-летняя женщина, водитель Hyundai. Впрочем, госпитализация ей не потребовалась. Пострадавшей оказали первую помощь и отправили долечиваться на дому.

Ранее в Челябинске перевернулась «Газель».

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