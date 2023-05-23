На Комсомольском проспекте в Челябинске упала электроопора

Проспект перегородили упавшие провода с дорожными знаками. Фото: vk.com/cheliabinsknetip

В Челябинске на Комсомольском проспекте упала электроопора. Массивный столб, к счастью, не рухнул на тротуар и проезжую часть, а завис над дорогой, удерживаясь на проводах. Никто не пострадал.

Как сообщили в ГИБДД города, авария случилась, когда ехавший мимо троллейбус повредил растяжку токоприемника, оборвав провода.

Происшествие попало на видео. На кадрах, снятых камерой наружного наблюдения, видно, как троллейбус пытается выехать на перекресток, но вынужденно останавливается. Столбы по обеим сторонам от него резко накреняются.

В «ЧелябГЭТ» рассказали, что из-за повреждения контактной сети почти на два часа пришлось остановить движение троллейбусов на участке Комсомольского проспекта между улицами Молодогвардейцев и Молдавской. Но в конце концов аварию устранили, провода соединили, а общественный транспорт возобновил работу.

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