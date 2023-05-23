Челябинские таможенники задержали 42 тонны грецких орехов на границе с Казахстаном

В двух фурах обнаружили нелегальные орехи. Фото: Челябинская таможня

Челябинские таможенники задержали партию сомнительных грецких орехов на границе с Казахстаном. Две фуры прибыли на КПП «Бугристое». Во время осмотра в них обнаружили 42 тонны грецких орехов, вот только фитосанитарный сертификат, который нужен для их ввоза, оказался недействительным.

— В отношении водителей сотрудники Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям составили два административных протокола по факту нарушения порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции, — рассказали в пресс-службе Челябинской таможни.

Теперь им грозит штраф до 10 тысяч рублей. А грецкие орехи вернулись обратно на территорию Казахстана. В 2023 году челябинские таможенники выявили уже 10 аналогичных нарушений при ввозе продуктов.

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