Девушке из Златоуста вынесли приговор за оскорбительное граффити напротив здания ГИБДД

С помощью граффити девушка хотела отомстить за своего парня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Златоусте вынесли приговор девушке, которая нарисовала оскорбительное граффити про полицейских. Так 19-летняя дамочка хотела отомстить за своего парня. Дело в том, что сотрудники ГИБДД постоянно останавливали его автомобиль и предъявляли за тонировку на стеклах.

Все свое недовольство девушка решила высказать с помощью творчества. Она взяла баллончик с краской и сделала нецензурную надпись напротив здания ГИБДД. Правоохранители такой шедевр не оценили и завели против девушки дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

— Судом виновной назначено административное наказание в виде 40 суток обязательных работ, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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