«Не все знают»: в Челябинске по поручению мэра опубликовали список всех летних кафе с адресами

кафе открыли, не дожидаясь наступления календарного лета
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Челябинске начали работу летние кафе. По поручению мэра Натальи Котовой составили список всех адресов, где горожане могут отдохнуть и перекусить на свежем воздухе.
— Нужно довести информацию до жителей: где у нас будут располагаться летние кафе, Понятно, что на Кировке, а в других местах — не все знают, — заметила Наталья Котова. — Высокая температура, люди все равно будут ходить, гулять по улицам, вечером отдыхать.
На пешеходной части улицы Кирова действительно самая большая концентрация летников — там открыли сразу 12 площадок. Еще 17 кафе расположились в разных точках Центрального района. Семь принимают клиентов в Советском районе. В Калининском и Курчатовском районе столики на улицу выставили по два кафе, а в Тракторозаводском районе нет ни одного летника. Впрочем, ситуация еще способна измениться.
— На сегодняшний день открыты 44 летних террасы, и их число в ближайшее время может увеличиться, — сообщили в мэрии города.
Вот полный список заведений, составленный в администрации Челябинска:
Кировка
Coffee cake (ул. Кирова, 92);
бар «Лаборатория пива» (ул. Кирова, 104);
ресторан «Журавлина» (ул. Кирова, 163);
ресторан «Старый Ереван» (ул. Кирова, 80);
гриль-бар «ШашлыкоFF» (ул. Кирова, 96);
кафе «Pretty Betty» (ул. Кирова, 161 а);
караоке-бар «Meet Point» (ул. Кирова, 143);
кафе «Вкусно и точка» (ул. Кирова, 161 б);
гастрономический бар «DOM» (ул. Кирова, 82);
кафе «Мафия» (ул. Кирова, 86);
кафе «KFC» (ул. Кирова, 84);
ресторан «Матрешка» (ул. Кирова, 94).
Калининский район
кафе «Бургер-Кинг» (пр. Победы, 166);
кафе «Камон в Кардамон» (ул. Братьев Кашириных, 140).
Курчатовский район
кафе «Шашлычный дворик» (ул. Бейвеля, 9);
ресторан «Эсмеральда» (ул. Бейвеля, 6).
Ленинский район
кафе «Бургер-Кинг» (Копейское шоссе, 39в);
кафе «Нани» (ул. Дзержинского, 97в);
кафе «Солнце» (ул. Игуменка, 101);
кафе «Солнечный берег» (территория пляжа, ул. Хуторная, 70/1).
Советский район
ресторан «Сицилия» (ул. Тимирязева, 28);
кафе «Gallete» (ул. Свободы, 80)
кафе «Дока-пицца» (ул. Цвиллинга, 55б);
кафе «Гоара» (ул. Игуменка, 155);
кафе «Палермо» (ул. Игуменка, 86);
кафе «Княжий двор» (ул. Игуменка, 80);
кафе «Панда» (СНТ «Меридиан»).
Центральный район
кафе «Meet Point» (ул. Академика Королева, 10);
ресторан «Brut» (ул. Цвиллинга, 25);
ресторан «Слон» (пр. Ленина, 40);
кафе «Craft & Draft» (ул. Академика Королева, 10);
кафе «Миндаль» (пр. Ленина, 62);
ресторан «Журавлина» (ул. Коммуны, 100);
ресторан «Асаби» (ул. Энгельса, 28);
кафе «Подди Пицца» (ул. Цвиллинга, 31);
бар «HARATS PUB» (пр. Ленина, 64);
ресторан «Цыплята Табака» (ул. Кирова, 139);
кафе «ENVY» (ул. Тернопольская, 6 - ул. Сони Кривой, 83);
бар «Форте-Пьяно» (ул. Кирова, 100);
ресторан «ТопкаБар 24/7» (ул. Цвиллинга, 6);
ресторан «Барбареско» (ул. Энтузиастов, 11);
ресторан «Family Grill» (ул. Братьев Кашириных, 163);
лаундж-бар «Переговорная» (ул. Труда, 176);
ресторан «По Чесноку» (ул. Академика Королева, 15а).
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