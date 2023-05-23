«Не все знают»: в Челябинске по поручению мэра опубликовали список всех летних кафе с адресами

кафе открыли, не дожидаясь наступления календарного лета Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске начали работу летние кафе. По поручению мэра Натальи Котовой составили список всех адресов, где горожане могут отдохнуть и перекусить на свежем воздухе.

— Нужно довести информацию до жителей: где у нас будут располагаться летние кафе, Понятно, что на Кировке, а в других местах — не все знают, — заметила Наталья Котова. — Высокая температура, люди все равно будут ходить, гулять по улицам, вечером отдыхать.

На пешеходной части улицы Кирова действительно самая большая концентрация летников — там открыли сразу 12 площадок. Еще 17 кафе расположились в разных точках Центрального района. Семь принимают клиентов в Советском районе. В Калининском и Курчатовском районе столики на улицу выставили по два кафе, а в Тракторозаводском районе нет ни одного летника. Впрочем, ситуация еще способна измениться.

— На сегодняшний день открыты 44 летних террасы, и их число в ближайшее время может увеличиться, — сообщили в мэрии города.

Вот полный список заведений, составленный в администрации Челябинска:

Кировка

Coffee cake (ул. Кирова, 92);

бар «Лаборатория пива» (ул. Кирова, 104);

ресторан «Журавлина» (ул. Кирова, 163);

ресторан «Старый Ереван» (ул. Кирова, 80);

гриль-бар «ШашлыкоFF» (ул. Кирова, 96);

кафе «Pretty Betty» (ул. Кирова, 161 а);

караоке-бар «Meet Point» (ул. Кирова, 143);

кафе «Вкусно и точка» (ул. Кирова, 161 б);

гастрономический бар «DOM» (ул. Кирова, 82);

кафе «Мафия» (ул. Кирова, 86);

кафе «KFC» (ул. Кирова, 84);

ресторан «Матрешка» (ул. Кирова, 94).

Калининский район

кафе «Бургер-Кинг» (пр. Победы, 166);

кафе «Камон в Кардамон» (ул. Братьев Кашириных, 140).

Курчатовский район

кафе «Шашлычный дворик» (ул. Бейвеля, 9);

ресторан «Эсмеральда» (ул. Бейвеля, 6).

Ленинский район

кафе «Бургер-Кинг» (Копейское шоссе, 39в);

кафе «Нани» (ул. Дзержинского, 97в);

кафе «Солнце» (ул. Игуменка, 101);

кафе «Солнечный берег» (территория пляжа, ул. Хуторная, 70/1).

Советский район

ресторан «Сицилия» (ул. Тимирязева, 28);

кафе «Gallete» (ул. Свободы, 80)

кафе «Дока-пицца» (ул. Цвиллинга, 55б);

кафе «Гоара» (ул. Игуменка, 155);

кафе «Палермо» (ул. Игуменка, 86);

кафе «Княжий двор» (ул. Игуменка, 80);

кафе «Панда» (СНТ «Меридиан»).

Центральный район

кафе «Meet Point» (ул. Академика Королева, 10);

ресторан «Brut» (ул. Цвиллинга, 25);

ресторан «Слон» (пр. Ленина, 40);

кафе «Craft & Draft» (ул. Академика Королева, 10);

кафе «Миндаль» (пр. Ленина, 62);

ресторан «Журавлина» (ул. Коммуны, 100);

ресторан «Асаби» (ул. Энгельса, 28);

кафе «Подди Пицца» (ул. Цвиллинга, 31);

бар «HARATS PUB» (пр. Ленина, 64);

ресторан «Цыплята Табака» (ул. Кирова, 139);

кафе «ENVY» (ул. Тернопольская, 6 - ул. Сони Кривой, 83);

бар «Форте-Пьяно» (ул. Кирова, 100);

ресторан «ТопкаБар 24/7» (ул. Цвиллинга, 6);

ресторан «Барбареско» (ул. Энтузиастов, 11);

ресторан «Family Grill» (ул. Братьев Кашириных, 163);

лаундж-бар «Переговорная» (ул. Труда, 176);

ресторан «По Чесноку» (ул. Академика Королева, 15а).

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