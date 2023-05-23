В Челябинске на месяц закроют троллейбусный маршрут №6

Троллейбус №6 не будет курсировать по городу до 24 июня Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске временно закроют троллейбусный маршрут №6. Причиной являются дорожные работы на проспекте Ленина, которые ведутся на участке от улицы Героев Танкограда до ЧТЗ. Об этом сообщили в «ЧелябГЭТ».

— Движение троллейбусного маршрута №6 закрывается с 24 мая до 24 июня, — уточнили в организации.

На время закрытия маршрута для пассажиров увеличат частоту движения троллейбуса №19.

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