Челябинцев приглашают бесплатно проверить родинки у дерматолога

Прием будет вестись до 31 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отделениях Челябинского областного клинического кожно-венерологического диспансера можно пройти бесплатный осмотр родинок у квалифицированного специалиста. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», акция проходит в рамках Всемирного дню меланомы и продлится до 31 мая.

— Меланома часто маскируется под обычные родинки. Хотя при ранней диагностике излечима в 90% случаев. Изменение родинок – первый сигнал, — отметил главный внештатный дерматолог УрФО Олег Зиганшин.

Врачи будут проводить диагностику родинок с помощью инструментов дерматоскопии. Для записи к специалисту нужно приготовить полис ОМС и позвонить по телефону 8-800-201-06-29, сообщив об участии в акции.

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