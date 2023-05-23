В Челябинске ввели режим НМУ второй степени из-за пожаров в Свердловской области

Рассеиванию дымки над Челябинском мешает слабый ветер Фото: Ольга ЩАПИНА

В Челябинске выявили превышение предельно допустимых концентраций продуктов горения из-за пожаров в соседней Свердловской области. Ситуацию также осложняет слабый ветер северного направления. В министерстве экологии Челябинской области объявили о режиме НМУ второй степени.

— Предприятия города начали проводить мероприятия, обеспечивающие снижение концентраций загрязняющих веществ до 40 %, то есть в два раза больше, чем при режиме неблагоприятных метеорологических условий первой степени, — отметили в Минэкологии.

Режим НМУ второй степени будет действовать с 19:00 часов 23 мая до 19:00 часов 25 мая. В случае появления на улице запаха гари челябинцам рекомендуют не открывать окна и не проветривать по утрам помещения, а также употреблять больше воды и проводить влажную уборку помещений.

Чтобы не допустить возможного загрязнения воздуха и снизить влияние всех источников выбросов на город, в министерстве экологии региона прошло совещание с участием промышленников. По итогам встречи было принято решение о вводе дополнительных мер по защите окружающей среды:

— АО «Челябинский цинковый завод» - в работе находится 3 из 5 печей обжигового цеха, деятельность Вельц-цеха сокращена на 32% от всей мощности структурного подразделения;

— ПАО «Челябинский Металлургический комбинат» сократил деятельность в доменном, кислородно-конвертерных цехах;

— АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» проводит контроль качества атмосферного воздуха на территории санитарно-защитной зоне, выполняются все предусмотренные мероприятия, дополнительно остановлен один плавильный агрегат;

— ПАО «Фортум» вывел из работы два газовых блока;

— ООО «Мечел-Кокс» сократил деятельность предприятия на 50%, дополнительно осуществляя контроль выбросов на территории жилой застройки, прилегающей к предприятию;

— ООО Филиал «Завод Техно» приостановил деятельность первой технологической линии по производству минеральной ваты;

— ЗАО «Минплита» - производительность деятельности в период неблагоприятных метеоусловий составляет на 50% от всей мощности.

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