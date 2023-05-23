В Челябинске будут судить создателя финансовой пирамиды за хищение 73 млн рубелей

Обвиняемому уже вынесли приговор за аналогичные преступления в других регионах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основателя финансовой пирамиды «ДревПром» Евгения Сундукова будут судить в Челябинске за обман 668 южноуральцев. Общий ущерб от его действий оценили на сумму в 73 млн рублей. Бывшему руководителю компании предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным прокуратуры Челябинской области, офисы «ДревПрома» работали на территории региона в период с 2013 по 2014 год. С клиентами заключались договора, согласно которым компания обязывались сама выплачивать их кредиты перед банками. За эти услуги «Древпром» брал 25-35% от всей суммы долга.

Однако в действительности компания работала по принципу финансовой пирамиды. Сообщники оплачивали лишь часть долга клиентов, а оставшуюся сумму присваивали себе. Теперь уголовное обвиняемого рассмотрят в Центральном районном суде Челябинска.

В 2019 году Стерлитамакский городской суд признал Евгения Сундукова виновным в аналогичных преступлениях, которые были совершенны на территориях Башкирии, Татарстана и Оренбургской области. Ему назначили шесть лет колонии общего режима. Наказания не удалось избежать и пятерым сообщникам – их приговорили к условному и реальному лишению свободы на сроки до 6 лет.

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