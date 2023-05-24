В Челябинском горсаду Пушкина пройдет фестиваль мороженого

Маленьких челябинцев целый день будут бесплатно развлекать и кормить мороженым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Детский фестиваль мороженого в Челябинске сменил площадку. В прошлом году его проводили на набережной реки Миасс, а 3 июня 2023 года он состоится в городском саду имени Пушкина.

Как сообщили в мэрии, фестиваль «ЕдиноРожок» продлится целых 12 часов: с 10:00 до 22:00. Гостей горсада ждут концерт, мастер-классы и детская пенная вечеринка. А еще можно будет сделать необычные снимки в фотозоне, попробовать сладкую вату и разные виды мороженого: классическое, мягкое и даже жареное.

Афиша: администрация Челябинска

Детям предложат выполнить несложные игровые задания, а призом за станет бесплатное мороженое.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru