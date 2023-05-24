В Челябинском горсаду Пушкина пройдет фестиваль мороженого

Маленьких челябинцев целый день будут бесплатно развлекать и кормить мороженым
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Детский фестиваль мороженого в Челябинске сменил площадку. В прошлом году его проводили на набережной реки Миасс, а 3 июня 2023 года он состоится в городском саду имени Пушкина.
Как сообщили в мэрии, фестиваль «ЕдиноРожок» продлится целых 12 часов: с 10:00 до 22:00. Гостей горсада ждут концерт, мастер-классы и детская пенная вечеринка. А еще можно будет сделать необычные снимки в фотозоне, попробовать сладкую вату и разные виды мороженого: классическое, мягкое и даже жареное.
Афиша: администрация Челябинска
Детям предложат выполнить несложные игровые задания, а призом за станет бесплатное мороженое.
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