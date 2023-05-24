Два человека погибли при лобовом столкновении иномарок в Челябинской области

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Карталинском районе на дороге Черноречье-Бреды ночью столкнулись Iran Khodro Samand и Toyota. Погибли два человека, еще трое пострадали.

Авария произошла в 23:55 23 мая.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 35-летний водитель Samand выехал на встречную полосу. Из-за чего он это сделал, сейчас пытаются выяснить.

На встречке машина врезалась в Toyota, которой управляла 61-летняя женщина. Toyota сильно помяло, а от Samand осталась груда искореженного металла.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Водитель и пассажир Toyota отделались мелкими травмами. От госпитализации они отказались.

В больницу увезли серьезно пострадавшего водителя Samand. Двое ехавших с ним пассажиров получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте аварии. Это были 37-летняя женщина и 67-летний мужчина.

Фото: поисково-спасательная служба Челябиснкой области

В региональной поисково-спасательной службе рассказали, что тела погибших зажало в измятом остове автомобиля так, что их с трудом извлекли при помощи специнструмента.

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