Поддерживать чистоту реки нужно будет до осени Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске реку Миасс начнут чистить после 15 июня. Об этом сайту Pchela.news сообщили в региональном Министерстве экологии. В этом году чистка пройдет на трех участках: от моста на улице Красная до улицы Кирова, затем до пешеходного моста у недостроенного конгресс-холла, а потом и до моста на проспекте Победы.

Чистить реку от мусора и растительности будет компания «ГеоТехПроект». Подрядчик обязан поддерживать чистоту вплоть до 31 октября. Рабочие будут скашивать водоросли, следить за береговой линией, убирать мусор и вывозить отходы. Сейчас компания занимается исследованием реки, чтобы понять, какие работы нужно сделать в первую очередь.

— Река Миасс исследуется в комплексе — дно, состояние воды, прибрежной территории, климатические условия и прочее, — добавили в Минэкологии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru