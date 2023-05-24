Переехавший из Индии преподаватель рассказал, чем ему понравился Челябинск

Фото: hornews.com

Уроженец Индии признался, что в Челябинске ему нравится больше, чем на родине. 34-летний Упасак Босе сейчас изучает Арктику и преподает иностранным студентам.

В разговоре с Hornews.com Упасак Босе рассказал, что родился в Калькутте, дома получил профессии программиста и бизнес-аналитика, но на работе со временем заскучал и захотел перемен.

Упасак очень интересовался Арктикой и решил перебраться к ней поближе, в Россию. Правда, сначала пришлось ехать в жаркий Симферополь, там молодому человеку посоветовали учить русский язык.

Симферополь иностранному студенту не понравился: и сам город, и неприветливость жителей, и жаркий климат, который успел надоесть и в Индии.

— Мне предложили поехать на Урал, в Челябинск, здесь в ЮУрГУ не очень дорого, а учат хорошо, — рассказал Упасак.

В итоге он перебрался в Челябинск в 2018 году, окончил высшую школу экономики и управления ЮУрГУ, получил российское гражданство. Теперь Упасак Босе преподает иностранным студентам на английском языке маркетинг, экономику и финансы. А еще пишет в аспирантуре диссертацию о социально-экономическом потенциале арктических районов России. Мечтает помочь в сохранении российских культуры и природы. В Челябинске уроженцу Индии понравилось.

— Во-первых, люди дружелюбные, приветливые. Во-вторых, здесь «русский» прохладный климат, — объяснил Упасак Босе.

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