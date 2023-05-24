История двух сердец: челябинка рассказала, как спорт помогает укрепить семью

Занятия спортом объединяют семью Степановых еще больше. Фото: Надежда Тютикова

Семья Степановых – достойный пример для подражания. Оксана Степанова – двукратная чемпионка мира по гиревому спорту. Ее муж Сергей – тренер в новом Центре гиревого спорта на базе спортшколы «Атлет». У семьи двое сыновей. С такими родителями мальчишки просто не могли не полюбить спорт. Издание Hornews.com поделилось трогательной историей о дружной семье и их совместном увлечении.

Оксана и Сергей родом из Брединского района Челябинской области. Познакомились они в 2010 году на сельских соревнованиях. Сергей был еще школьником, младше Оксаны на три года, но влюбился в девушку с первого взгляда. На тот момент она уже училась в университете и была мастером спорта. Изначально девушка не обратила на парня внимание. Позже Сергей поступил в вуз и по счастливому случаю начал заниматься с Оксаной в одном спортзале.

Первое время они почти не общались. Однако со временем подружились, и стали ездить домой к родителям на одной машине. Все изменилось летом 2015 года – в одной из поездок пара попала в аварию. Оксана повредила колено, сломала малоберцовую кость. Как рассказывает девушка, Сергей не оставил ее в беде, он ухаживал за ней во время восстановления, носил на руках, прямо до квартиры на третьем этаже.

Осенью на День города, в толпе, при огромном количестве зрителей, юноша сделал Оксане предложение. Она, конечно же, согласилась.

Сергей оказался заботливым мужем и отцом. Полтора года, пока молодая мама была в декрете с первым сыном – Ильей, он помогал жене и даже иногда пропускал тренировки, чтобы освободиться раньше и прийти к семье после работы.

После декрета Оксана вернулась в спорт. На Кубке России она поставила личный рекорд: подняла 24-килограммовую гирю 180 раз. Но, несмотря на пик формы, спортсменка все равно чувствовала себя нехорошо. Вернувшись домой, она отправилась к доктору и узнала, что ждет второго ребенка. Свой рекорд она установила будучи беременной.

– В этот раз гири тут же бросила, испугалась за малыша. А в первый раз до пятого месяца поднимала, пока живота не было, – делится Оксана.

С младшим сыном – Виталием девушка вернулась к гирям раньше – через месяц после рождения ребенка.

Дети по примеру родителей, с раннего возраста увлеклись спортом. Для начала малышей отдали на гимнастику, а потом ребята подросли и занялись хоккеем.

– После садика идем на тренировки. Или к ним, или к нам, или каждый на свою, – рассказывает Оксана.

За это время девушка сумела стать дважды чемпионкой мира по гиревому спорту. Ее тренируют легендарный атлет Иван Денисов и муж Сергей. И со вторым, на самом деле, сложнее.

– Когда муж тренирует и кричит – немного обижаюсь. Когда Ваня кричит – проще, а тут домой приходишь, и все еще обидно! – улыбается Оксана. – И «схалявить» нельзя, Сережа всегда смотрит.

Гири – не единственное увлечение семьи Степановых. Сергей полюбил рыбалку, а Оксана шьет одежду для своих мальчиков и печет торты. Получаются у нее настоящие кулинарные шедевры, поэтому еще одно общее «неспортивное» увлечение семьи Степановых – дегустация тортов от любимой жены и мамы.

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