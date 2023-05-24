Уснул за рулем и забрал две жизни: водителя Cadillac будут судить после ДТП, в котором погибли родители годовалой девочки

В Челябинской области будут судить водителя Cadillac, который устроил смертельное ДТП. Авария случилась 9 февраля 2022 года на трассе Южноуральск – Магнитогорск. Мужчина ехал за рулем Cadillac Escalade, но в какой-то момент уснул. Из-за этого его внедорожник оказался на встречной полосе, где ехал автомобиль Chevrolet Klan.

Машины столкнулись. 29-летний водитель легковушки и его 23-летняя жена погибли на месте. Кроме этого, в салоне сидела их годовалая дочь, которая получила перелом ребер.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пластский городской суд, - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В ДТП пострадали еще две иномарки. В ходе расследование на имущество обвиняемого наложили арест. Туда относятся два земельных участка и два здания стоимостью более 14 млн рублей.

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