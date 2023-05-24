Житель Чебаркуля получил 5 лет колонии за хранение оружия и взрывчатки

Суд назначил виновному 5 лет колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области вынесли приговор мужчине, который незаконно хранил у себя дома оружие и взрывчатку. В феврале 2022 года житель Чебаркуля купил 300 граммов пороха, а также охолощенный автомат Калашникова и два пистолета Р-411 и МР-371. Своими руками он переделал их под боевое оружие.

Про это все узнали сотрудники ФСБ – они и задержали мужчину. Против чебаркульца завели дело по нескольким статьям: незаконное хранение и изготовление огнестрельного оружия, а также незаконное приобретение и хранение взрывчатки. Теперь ему вынесли приговор.

- Судом виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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