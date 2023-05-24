Игроки БК «Челбаскет» станут спортивными наставниками для молодежи

Форвард БК «Челбаскет» Максим Перцев станет наставником Александра Антошкина. Фото ФБЧО

Как известно, 2023 год в России назван Годом педагога и наставника. Федерация Баскетбола Челябинской области, игроки системы БК «Челбаскет» совместно с «Российским движением школьников» регулярно проводят мастер-классы в различных спортивных организациях области. Одним из результатов сотрудничества стал новый проект «Наставничество». Главная его цель - постараться передать начинающим спортсменам опыт и знания и в дальнейшем помочь им подняться до новых спортивных высот.

В Федерации баскетбола рассказали, что наставничество будет заключаться не только в тренировках, но и в психологической подготовке, навыках грамотного совмещения учебы и спорта. Индивидуальное внимание и чуткая поддержка взрослого, который на одной волне с ребенком и не так давно прошел тот же путь, смогут пробудить желание развиваться и добиваться успеха.

В пилотном сезоне наставником стал один из ведущих игроков «Челбаскета», форвард Никита Перцев. Он в 15 лет дебютировал в команде мастеров и в свои 23 года является уверенным лидером команды и настоящей звездой местного баскетбола. В прошедшем сезоне он неоднократно подтверждал статус лучшего снайпера команды, имея 40,2% попадания с трехочковой линии. Он не понаслышке знает, каково совмещать учебу и усиленные тренировки, переживать победы и поражения.

Подопечным Никиты стал Александр Антошкин, - юный спортсмен 2010 года рождения — один из перспективных воспитанников челябинского баскетбола. Он неоднократно становился лучшим игроком различных соревнований, а так же призером городских и областных соревнований (бронза Лиги Андрея Зубкова 2009 г, серебро Кубка КОНАРА, награда лучшего игрока, золото на городских соревнованиях).

— Для нас обоих это первый опыт: все новое и интересное, думаю, обоим будет, чему поучиться друг у друга. Это очень важно и полезно молодому поколению, мотивировать их заниматься баскетболом. Со своей стороны, я предоставлю всю информацию, которой владею из своего личного опыта, чтобы он продолжал свой путь, — отметил Никита Перцев.

В рамках «Наставничества» запланировано несколько встреч, в ходе которых профессиональный спортсмен сможет где-то подтянуть подопечного по спортивной части, отработать броски с разных дистанций, технику, а где-то понадобится по-человечески поговорить и подбодрить, обсудить возникающие вопросы, поставить новые цели и задачи. Финалом станет участие Александра Антошкина на «Кубке Люка», который состоится в Челябинском зоопарке 31 мая в преддверии дня защиты детей. Именно там герои покажут и расскажут, насколько продуктивными стали дни тренировок.

— У нас очень много ребят, которые, думаю, в ближайшей перспективе перейдут в ДЮБЛ и станут, как минимум, участниками молодежных проектов, как максимум, будут задействованы в основной состав БК «Челбаскет». В скором времени, через 2-3 года, увидим новых крутых баскетболистов, которые сами смогут стать наставниками для юных спортсменов, — Максим Огарков, вице-президент ФБЧО.

«Кубок Люка» пройдет в Челябинском зоопарке 31 мая с 11.00 до 14.30. «Кубок Люка», названный в честь волка, чьим опекуном стал «Челбаскет» этой зимой, соберет юношей и девушек 2010-2011 и 2012-2013 года рождения, чтобы определить лучших в баскетболе 3x3.

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