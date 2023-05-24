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НовостиСпорт24 мая 2023 11:54

Игроки БК «Челбаскет» станут спортивными наставниками для молодежи

Проект Федерации баскетбола Челябинской области «Наставничество» призван повысить уровень подготовки начинающих спортсменов
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Форвард БК «Челбаскет» Максим Перцев станет наставником Александра Антошкина. Фото ФБЧО

Форвард БК «Челбаскет» Максим Перцев станет наставником Александра Антошкина. Фото ФБЧО

Как известно, 2023 год в России назван Годом педагога и наставника. Федерация Баскетбола Челябинской области, игроки системы БК «Челбаскет» совместно с «Российским движением школьников» регулярно проводят мастер-классы в различных спортивных организациях области. Одним из результатов сотрудничества стал новый проект «Наставничество». Главная его цель - постараться передать начинающим спортсменам опыт и знания и в дальнейшем помочь им подняться до новых спортивных высот.

В Федерации баскетбола рассказали, что наставничество будет заключаться не только в тренировках, но и в психологической подготовке, навыках грамотного совмещения учебы и спорта. Индивидуальное внимание и чуткая поддержка взрослого, который на одной волне с ребенком и не так давно прошел тот же путь, смогут пробудить желание развиваться и добиваться успеха.

В пилотном сезоне наставником стал один из ведущих игроков «Челбаскета», форвард Никита Перцев. Он в 15 лет дебютировал в команде мастеров и в свои 23 года является уверенным лидером команды и настоящей звездой местного баскетбола. В прошедшем сезоне он неоднократно подтверждал статус лучшего снайпера команды, имея 40,2% попадания с трехочковой линии. Он не понаслышке знает, каково совмещать учебу и усиленные тренировки, переживать победы и поражения.

Подопечным Никиты стал Александр Антошкин, - юный спортсмен 2010 года рождения — один из перспективных воспитанников челябинского баскетбола. Он неоднократно становился лучшим игроком различных соревнований, а так же призером городских и областных соревнований (бронза Лиги Андрея Зубкова 2009 г, серебро Кубка КОНАРА, награда лучшего игрока, золото на городских соревнованиях).

— Для нас обоих это первый опыт: все новое и интересное, думаю, обоим будет, чему поучиться друг у друга. Это очень важно и полезно молодому поколению, мотивировать их заниматься баскетболом. Со своей стороны, я предоставлю всю информацию, которой владею из своего личного опыта, чтобы он продолжал свой путь, — отметил Никита Перцев.

В рамках «Наставничества» запланировано несколько встреч, в ходе которых профессиональный спортсмен сможет где-то подтянуть подопечного по спортивной части, отработать броски с разных дистанций, технику, а где-то понадобится по-человечески поговорить и подбодрить, обсудить возникающие вопросы, поставить новые цели и задачи. Финалом станет участие Александра Антошкина на «Кубке Люка», который состоится в Челябинском зоопарке 31 мая в преддверии дня защиты детей. Именно там герои покажут и расскажут, насколько продуктивными стали дни тренировок.

— У нас очень много ребят, которые, думаю, в ближайшей перспективе перейдут в ДЮБЛ и станут, как минимум, участниками молодежных проектов, как максимум, будут задействованы в основной состав БК «Челбаскет». В скором времени, через 2-3 года, увидим новых крутых баскетболистов, которые сами смогут стать наставниками для юных спортсменов, — Максим Огарков, вице-президент ФБЧО.

«Кубок Люка» пройдет в Челябинском зоопарке 31 мая с 11.00 до 14.30. «Кубок Люка», названный в честь волка, чьим опекуном стал «Челбаскет» этой зимой, соберет юношей и девушек 2010-2011 и 2012-2013 года рождения, чтобы определить лучших в баскетболе 3x3.

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