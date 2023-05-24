В Челябинской области задержали 25-летнюю девушку, оказавшейся курьером мошенников

Задержанной грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области телефонные мошенники привлекли к своей работе 25-летнюю девушку. Они поручили ей забирать деньги у пенсионеров, которых обманывали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». За каждое успешное выполненное «задание» она получала 2% от всей общей суммы.

Потерпевшим оказался 69-летний житель Миасса. Пожилой мужчина рассказал полицейским, что ему позвонил на телефон неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Лжесиловик заявил, что родственник пенсионера стал виновником ДТП, и для урегулирования ситуации и помощи пострадавшей требуются деньги. Житель Миасса завернул 100 тысяч рублей в полотенце и передал деньги приехавшей девушке-курьеру.

Полицейские подробно расспросили пенсионера, выясняя каждую деталь встречи. Они получили описание девушки, а затем выяснили предполагаемый маршрут передвижения злоумышленницы и задержали ее. Курьером оказалась жительница Екатеринбурга.

— Следствием ОМВД России по городу Миассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде заключение под стражу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас полицейские устанавливают причастность девушки к совершению аналогичных преступлений. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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