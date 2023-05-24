Сделай свой район самым баскетбольным: В Челябинске стартовал проект «Баскетбол в каждый двор»

В Челябинске стартовал проект «Баскетбол в каждый двор». Фото ФБЧО

Сделать игровые площадки во дворах областного центра максимально комфортными и доступными для игры в баскетбол, - такова цель нового проекта Федерации баскетбола Челябинской области. Принять участие в проекте может любой желающий.

Если вы поддерживаете развитие уличного баскетбола и хотите усовершенствовать свою площадку во дворе, то вам необходимо заполнить анкету по ссылке.

Срок подачи заявки до 4 июня. Участие бесплатное.

— В городе баскетбольные площадки и кольца есть едва ли не в каждом дворе, но часть таких локаций требует, скажем так, модернизации. В этом году мы реализуем проект «Баскетбол в каждый двор» и после опроса мы вместе с активистами и энтузиастами начнем совершенствовать инфраструктуру таких площадок. Здесь также можно будет проводить тренировочные занятия, игры. Кроме того, эта работа будет продолжена и в рамках инициативного бюджетирования. Вместе с партнерами мы также реализуем проект по строительству в Челябинске еще одной крупной площадки (подобной ДПШ). Работа, как говорят, ведется по всем направлениям. Часть результатов уже будет видна летом и осенью этого года, — отметил президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru