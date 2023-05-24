В Челябинске освободили родителей от оплаты питания в школьных лагерях

Детей будут кормить два раза в день Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинске родители больше не будут платить за питание в летних школьных лагерях. Всех детей станут кормить за счет средств городского бюджета. Об этом в среду, 24 мая, сообщили в администрации Челябинска.

— Двухразовое питание предусмотрено для всех детей, вне зависимости от наличия или отсутствии льготной категории. Такое решение приняла глава Челябинска Наталья Котова, — уточнили в мэрии.

В этом году работа лагерей с дневным пребыванием детей будет организована почти во всех школах и двух учреждениях дополнительного образования Челябинска. Всего – 158 площадок. Все смены будут профильные, тематику выбрали сами образовательные учреждения.

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