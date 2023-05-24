Губернатор Алексей Текслер выступит с обращением к депутатам Заксобрания Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер. Фото: пресс-служба главы региона

Губернатор Алексей Текслер в четверг, 25 мая, выступит с обращением к депутатам Законодательного собрания Челябинской области. Ожидается, что он озвучит отчет о работе правительства региона и поделится планами по будущим проектам.

Выступление губернатора начнется в 11 часов. Трансляция будет вестись на сайте «Комсомольской правды – Челябинск».

Напомним, в прошлом году послание губернатора прошло в расширенном формате. Глава региона выступил перед депутатами Государственной думы, Законодательного собрания области, Сенатом и членами правительства. Алексей Текслер также обратился к представителям бизнеса и всем жителям Челябинской области — послание транслировалось онлайн и стало самым большим по аудитории за все время.

Специально к этому событию редакция радиопрограммы «Политическая среда» («Комсомольская правда – Челябинск» – 95,3 FM) проводит опрос в социальных сетях. Пользователям предлагается угадать, какие темы затронет губернатор в ходе своего послания. Отдать свой голос можно на канале в Telegram и в группах «КП-Челябинск» во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru